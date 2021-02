Reddito cittadinanza: M5s, da Ue segnale chiaro, va rafforzato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il provvedimento - proseguono - impone agli Stati membri di attenersi al contenuto delle raccomandazioni inviate nella fase di elaborazione dei Piani nazionali da finanziare con le risorse del Next Generation Eu. Questo significa che il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che l’Italia dovrà presentare entro aprile alla Commissione, dovrà prevedere, tra le altre cose, proprio il rafforzamento del Reddito di cittadinanza. Oggi, l’Unione europea non solo conferma la validità del lavoro svolto dal ministro Catalfo in questi mesi, ma eleva l’ampliamento di strumenti di sostegno al reddito 'per i più vulnerabili' a parametro di riferimento, invitando il nuovo governo a proseguire nel cammino avviato fin qui dal Movimento cinque stelle: completare la riforma del Reddito di cittadinanza e rafforzare le politiche attive del lavoro", concludono i senatori M5s. (Com)