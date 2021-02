Congo-Kinshasa: palazzo Chigi, oggi e domani edifici pubblici con bandiere a mezz'asta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza del Consiglio dei ministri ha disposto, per la giornata di oggi e di domani, l'esposizione a mezz'asta della bandiera italiana e della bandiera europea sugli edifici pubblici degli Organi costituzionali e dei ministeri, in segno di lutto per la tragica scomparsa dell’ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, a seguito del vile attacco avvenuto oggi a Goma. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. (Com)