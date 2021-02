© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manutenzione delle scale mobili di Villa Borghese vicino il Galoppatoio è di competenza di Saba Italia, gestore del parcheggio sotto Villa Borghese. Si tratta di scale mobili per l'accesso al parcheggio in disuso da oltre 30 anni. L'area antistante è stata delimitata per ragioni di sicurezza". Lo comunica in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma, Pietro Calabrese. (Com)