Venezuela: ministero Esteri respinge sanzioni Ue a 19 funzionari

- Il governo del Venezuela respinto le sanzioni disposte oggi dal Consiglio affari esteri dell'unione europea (Ue) nei confronti di 19 alti funzionari del paese caraibico. In una nota diffusa dal ministro degli Esteri, Jorge Arreaza, Caracas accusa Bruxelles di usare falsi argomenti contro "cittadini onorati", strategia che risponde "alla frustrazione di un gruppo di stati membri dell'Unione europea, per la manifesta inefficacia delle loro azioni pensate per forzare un cambio di governo in Venezuela". Non si tratta che di una nuova "goffa decisione", aggiunge il ministro. "Il Venezuela ribadisce e denuncia il carattere arbitrario di queste sanzioni" adottate senza nessun sostegno giuridico nelle norme condivise del diritto internazionale". (segue) (Vec)