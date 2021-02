Usa: Blinken a Consiglio Affari esteri Ue, "pronti a rivitalizzare le relazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha partecipato virtualmente al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea di oggi, durante il quale ha avuto modo di sottolineare l'impegno degli Stati Uniti a “riparare, rivitalizzare e aumentare il livello di ambizione nelle relazioni Usa-Ue”. Lo riferisce il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Blinken - presente su invito dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell – ha evidenziato l'importanza di una stretta cooperazione con l'Ue e gli Stati membri per affrontare le sfide globali, sulla base di valori condivisi come la democrazia, i diritti umani e il multilateralismo. Nel corso del Consiglio, il capo della diplomazia statunitense, l’Alto rappresentante Ue e i ministri degli Esteri degli Stati membri hanno discusso la risposta congiunta a questioni globali urgenti, tra cui la pandemia di Covid-19, i dossier relativi a Iran e Cina e la lotta ai cambiamenti climatici. Blinken ha inoltre accolto con favore la decisione dell'Ue di imporre sanzioni contro Russia in risposta alle azioni intraprese dalle autorità di Mosca contro l’attivista e oppositore Aleksej Navalnyj.(Nys)