Yemen: inviato speciale Usa Lenderking in missione nel Golfo fino al 3 marzo

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Timothy Lenderking, sarà in missione ufficiale dal 22 febbraio al 3 marzo in diversi Stati del Gofo, dove incontrerà alti funzionari governativi della regione e l'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa. I colloqui dell'inviato speciale Lenderking si concentreranno sull'approccio degli Stati Uniti per porre fine al conflitto in Yemen, basato sul duplice obiettivo di facilitare una soluzione politica duratura e di consentire un aiuto umanitario adeguato per il popolo yemenita. (Nys)