Germania: smentito ministro Salute, no test rapidi Covid gratis per tutti da marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania non si effettueranno test rapidi per il coronavirus gratuiti per tutti dal primo marzo, come aveva invece dichiarato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Spahn è stato smentito dalla strategia della cancelliera Angela Merkel per la riapertura dei settori chiusi a causa del blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre scorso al 7 marzo al fine di contenere la pandemia di coronavirus. Merkel ha infatti legato l'allentamento del lockdown all'aumento dei test per il Covid-19, in cui dovranno essere impiegati anche gli esami che Spahn intendeva mettere gratuitamente a disposizione della popolazione. Tuttavia, il ministero della Salute ha già pronto il relativo piano, mentre il dicastero delle Finanze ha già previsto gli stanziamenti necessari. Tuttavia, fanno sapere dal ministero di Spahn, “se vi è il desiderio di incorporare i test rapidi nella strategia per le riaperture, ci vorrà più tempo del previsto” per distribuirli alla cittadinanza. L'efficacia del blocco generale e i suoi sviluppi futuri saranno oggetto della videoconferenza che Merkel terrà il 3 marzo con i primi ministri dei Laender.(Geb)