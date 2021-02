Reddito cittadinanza: M5s, da Ue segnale chiaro, va rafforzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Reddito di cittadinanza ha giocato un "ruolo strategico in questi mesi durissimi: è stato un’ancora di salvezza per circa 1,2 milioni di nuclei familiari, molti dei quali con minori e disabili a carico; ha restituito dignità a 2,9 milioni di cittadini in condizione di povertà e a rischio emarginazione, ha permesso all’Italia di compiere un significativo passo in avanti nella lotta alle disuguaglianze e fatto da scudo al rischio di tensioni sociali. Tant’è che l’Unione europea lo eleva a parametro di riferimento per il via libera al Recovery plan italiano". Le rilevano in una nota i senatori del Movimento cinque stelle della commissione Lavoro di palazzo Madama. "Già a maggio scorso la Commissione europea, nelle sue raccomandazioni annuali all’Italia - osservano - ne aveva certificato la validità, invitando il governo Conte a rafforzarlo per mettere in sicurezza 'i più vulnerabili' e oggi torna a ribadirlo nel regolamento istitutivo per l’attuazione del Recovery fund, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea". (segue) (Com)