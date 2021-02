Usa: governatore New Jersey forma decreto per legalizzazione marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del New Jersey (Usa), il democratico Phil Murphy, ha firmato un decreto che legalizza e regola l'uso e il possesso della marijuana nello stato, per le persone che abbiano compiuto 21 anni di età. "L'attuale legge sulla proibizione della marijuana ha fallito rispetto a ogni parametro sulla giustizia sociale", ha detto Murphy ai media locali, spiegando il motivo del suo "forte sostegno" alla "legalizzazione dell'uso della cannabis per gli adulti". Per il governatore, mantenere "una situazione per cui decine di migliaia di persone, in grande maggioranza persone di colore, vengono ogni anno arrestate per piccoli reati legati alla droga è ingiusto e non difendibile". Murphy ha ricordato che a novembre, i cittadini del New Jersey hanno votato con "schiacciante maggioranza per un mercato regolato per l'uso adulto della cannabis". Si tratta, riporta il quotidiano "The Hill", del tredicesimo stato che adotta norme per la legalizzazione di questa droga.(Nys)