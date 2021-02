Congo-Kinshasa: Zingaretti, Regione Lazio vicina a famiglia Iacovacci, non lo dimenticheremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso nell'attacco in Congo con l'ambasciatore Luca Attanasio e il loro autista, era originario di Sonnino, in provincia di Latina. Un ragazzo di 30 anni, che stava progettando la sua vita e il suo futuro. Una tragedia nella tragedia, che colpisce i nostri concittadini". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio e segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. "Alla sua famiglia e ai suoi amici la vicinanza di tutta la Regione Lazio, non dimenticheremo mai il sacrificio di Vittorio Iacovacci", conclude. (Rer)