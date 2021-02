© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la vaccinazione contro il coronavirus significa “effettivamente che non si è più contagiosi, non vi è alcun più motivo di limitare i diritti fondamentali” con le restrizioni per il contenimento della pandemia. È quanto dichiarato dalla ministra della Giustizia tedesca, Christine Lambrecht, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “N-tv”. (Geb)