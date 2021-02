Brasile: partito dall'india il volo con 2 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito dall'India il volo che trasporterà principio attivo utile per il confezionamento di 2 milioni di dosi del vaccino anti-Covid sviluppato dall'Industria farmaceutica anglo-britannica AstraZenica e prodotto in India presso il laboratorio Serum Institute. L'aereo ha lasciato il paese asiatico e dovrebbe arrivare a Rio de Janeiro, in Brasile, la mattina di martedì, 23 febbraio. Il carico di principio attivo sarà trasferito presso le strutture dell'istituto di ricerca scientifica Fondazione Osvaldo Cruz (Fiocruz) dove le confezioni di vaccino saranno preparate ed etichettate prima di essere distribuiti al Programma nazionale di immunizzazione (Pni). Si tratta della seconda importazione di due milioni di dosi già pronte, in attesa che i laboratori della Fiocruz siano in grado di produrre autonomamente 100 milioni di dosi di vaccino, come previsto nel contratto tra la AstraZeneca e il governo del Brasile. (Brb)