Congo-Kinshasa: Usa-Italia, segretario di Stato Blinken a colloquio con Di Maio

- Il segretario di Stato Usa, Antony J. Blinken ha telefonato al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, esprimendo le "più profonde condoglianze" per la "tragica" morte dell'ambasciatore in Congo, Luca Attanasio, e di altre due persone. Il segretario e il ministro hanno discusso anche di altre "priorità condivise", tra cui il supporto "alla Coalizione globale per sconfiggere l'Isis e alla nuova autorità di governo unificata in Libia", incaricata di guidare il paese "verso elezioni nazionali per il 24 dicembre del 2021", spiega il portavoce del dipartimento, Ned Price. (Res)