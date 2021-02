Milano: Consiglio comunale chiede intitolazione Parco delle Cave ad Ercole Ferrario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intitolare il parco delle Cave ad Ercole Ferrario, medico, ambientalista e primo assessore all’Ecologia del Comune di Milano tra il 1975 e il 1981. È quanto ha chiesto il Consiglio comunale del capoluogo lombardo con una mozione di Rosario Pantaleo (Pd). Ettore Ferrari, presidente della "Lega Ambiente Lombardia" e del "Consorzio Parco Nord Milano" - ricorda il testo approvato dall’Aula - da assessore “diede attuazione al piano regolatore del ’76 che destinava a parco l’area delle cave”, “fu primo in Italia ad avviare lo studio sistematico dell’inquinamento delle acque sotterranee e a compilare un catasto dei rifiuti industriali di Milano”. E fu sempre Ferrario, da assessore “a cogliere per primo il significato e l’importanza della consapevolezza che andava maturando in quegli anni con riferimento ai temi ecologici, al recupero delle aree degradate e alla valorizzazione di questa parte del territorio, tanto che il parco delle Cave costituisce oggi un tratto identitario della zona e un patrimonio della città tutta”, prosegue la mozione, che impegna sindaco e giunta a deliberare per il parco la denominazione “Parco delle Cave - Ercole Ferrario”. (Rem)