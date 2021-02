Covid: assessore Lazio, da Campidoglio polemiche false, Raggi assente su gestione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca Raggi nel nome della quale parla il delegato Andrea Venuto è un anno che è assente dalla gestione della pandemia ed è vergognoso che voglia polemizzare su una tematica falsa e priva di fondamento". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Non penserà di fare campagna elettorale strumentalizzando? - aggiunge l'assessore -. Le priorità nella campagna vaccinale sono state decise prima in Parlamento e poi da documenti ufficiali del Ministero della Salute che la Regione sta applicando sulle persone estremamente vulnerabili. Dire bugie e alimentare polemiche nei confronti del servizio sanitario regionale che sta facendo uno sforzo senza precedenti è ignobile", conclude D'Amato. (Com)