Covid: Gentiloni, luce in fondo al tunnel, ma importante mantenere sostegno

- Con i vaccini contro il coronavirus si vede la luce in fondo al tunnel, ma non si sa quanto questo sia lungo, per questo è importante mantenere il sostegno all'economia. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, partecipando alla conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'Ue. "Le prospettive economiche mostrano che grazie ai vaccini vediamo la luce alla fine del tunnel, ma non sappiamo quanto sia lungo il tunnel. Per questo è molto importante mantenere politiche di sostegno per l'economia europea", ha detto. "Ritirare le misure di sostegno troppo rapidamente è più pericoloso che ritirarle tardi", ha aggiunto. "Nei prossimi giorni la Commissione presenterà una comunicazione con orientamenti aggiornati", ha sottolineato. (Beb)