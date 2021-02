Congo-Kinshasa: la crisi di governo sullo sfondo dell'attentato all'ambasciatore Attanasio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco armato condotto oggi nella Repubblica democratica del Congo contro un convoglio del Programma alimentare mondiale (Pam) in cui è morto anche l’ambasciatore d’Italia Luca Attanasio va inquadrato in un più ampio contesto di insicurezza e crisi politica in cui il Paese dell’Africa occidentale versa da tempo. L'azione dei numerosi gruppi armati che operano nella regione orientale del Paese - 122 secondo la “Nuova cartografia dell’est del Paese” pubblicata oggi dal Barometro di sicurezza del Centro di ricerca del Congo - si declina infatti da un lato sotto il profilo della lotta per le risorse e il posizionamento territoriale, dall’altro è un elemento da non sottovalutare nell’instabile governance congolese. Dopo la decisione del presidente Felix Tshisekedi di sciogliere la coalizione con cui dal 2018 la sua formazione (Rotta per il cambiamento, Cach) tiene difficilmente le redini del Paese insieme a quella formata dall’ex presidente Josep Kabila (Fronte comune per il Congo, Fcc), la ricostruzione di una solida maggioranza parlamentare è tutt’altro che scontata. (segue) (Res)