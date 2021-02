Congo-Kinshasa: la crisi di governo sullo sfondo dell'attentato all'ambasciatore Attanasio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo lo scioglimento della coalizione, annunciata in diretta televisiva da Tshisekedi lo scorso 6 dicembre, le dimissioni della presidente dell'Assemblea nazionale Jeanine Mabunda e la mozione di sfiducia approvata dal parlamento contro l’ex premier Sylvestre Ilunga, entrambi pro-Kabila, hanno radicalizzato la rottura con l’Fcc e portato ad un faticoso riposizionamento degli equilibri a sostegno del capo dello Stato. Un braccio di ferro che ha suscitato forti scontenti nelle sedi istituzionali e che al momento è in piena evoluzione: proprio oggi, il nuovo primo ministro Jean Michel Sama Lukonde ha avviato le consultazioni per la formazione del suo governo a Kinshasa, dove ha ricevuto quattro gruppi politici. (segue) (Res)