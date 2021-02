Germania: Verdi propongono legge su pianificazione della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) presentano da anni diverse criticità, in particolare negli approvvigionamenti di armi e materiali. Per migliorare questo problema, la Germania dovrebbe dotarsi di una legge sulla pianificazione della difesa. È quanto propone Tobias Linder, deputato al Bundestag per i Verdi, di cui è portavoce per la politica della difesa del gruppo parlamentare dei Verdi. Come rivela il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo Lindner, “ogni dieci anni, il Bundestag dovrebbe definire i 10-15 progetti di appalto più importanti per la Bundeswehr con tale legge”. Il finanziamento delle commesse diverrebbe, quindi, “un obbligo di legge”. Allo stesso tempo, verrebbe stabilito un limite superiore alla spesa per ogni progetto”. Le considerazioni del portavoce dei Verdi per la difesa si basano sulla convinzione che in futuro la Bundeswehr riceverà meno fondi del necessario per gli approvvigionamenti. A ogni modo, per Lindner, è “irresponsabile” pianificare le spese militari di anno i anno. Inoltre, il dipartimento di pianificazione del ministero della Difesa e l'Ufficio federale per gli armamenti, la tecnologia dell'informazione e il sostegno operativo della Bundeswehr (Baainbw) sarebbero “portati alla follia” se gli stanziamenti per la difesa venissero progettati su base annua. Lindner suggerisce quindi di garantire finanziamenti a lungo termine per i progetti di riarmo, per un periodo compreso tra 10 e 15 anni, anche se “inizialmente limitati”. (segue) (Geb)