Germania: Verdi propongono legge su pianificazione della difesa (2)

- Inoltre, i Verdi vogliono porre fine alla prassi della Difesa di sottrarre fondi ad alcune commesse al fine da impiegarli in iniziative che aumentano di costo. Questa “capacità di copertura reciproca” dovrebbe cessare di esistere. Una legge sulla pianificazione della difesa creerebbe poi incentivi a rispettare il finanziamento iniziale dei progetti. Una volta stabilito il bilancio, infatti, le deviazioni dovrebbero essere approvate dal Bundestag. Inoltre, secondo Lindner, il parlamento federale ha “la parola decisiva nella selezione dei progetti stessi” e non deve aspettare la conclusione dei contratti tra il ministero della Difesa e le aziende. In materia, il Bundestag è, infatti, meno influente. Per Lindner, il parlamento federale dovrebbe anche discutere le priorità della politica di difesa. Verrebbe, dunque, segnata una cesura con il passato quando, nel 2016, gli obiettivi della difesa vennero stabiliti dal “Libro bianco”, adottato dal governo federale senza alcun dibattito al Bundestag. Secondo Lindner, le criticità della Bundeswehr “non possono essere eliminati per legge”. Tuttavia, il provvedimento migliorerebbe “priorità e sicurezza della pianificazione” militare, di cui le Forze armate tedesche hanno “più che mai urgentemente bisogno”. (Geb)