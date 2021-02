Governo: Meloni, assolutamente convinta della posizione di Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono assolutamente convinta della posizione di Fratelli d’Italia. Spero che Mario Draghi riesca a fare bene e se farà bene avrà i nostri voti, e non gli chiederemo neanche niente in cambio". Lo ha affermato, in merito all’opposizione di Fd'I rispetto all’esecutivo guidato dall’ex presidente della Banca centrale europea, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della puntata di "Quarta Repubblica", in onda questa sera su Rete4. "Non sono ottimista per la squadra di governo che tradisce un orientamento", ha continuato la parlamentare, secondo cui "un governo in cui il Pd, che continua a scendere nei sondaggi, è incredibilmente sovradimensionato, in cui la riconferma di alcuni ministri dell’esecutivo Conte come Lamorgese e Speranza dicono che il governo intende andare per quella strada". (Rin)