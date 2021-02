Ue: Gentiloni, senza ratifica Parlamenti risorse proprie non andiamo da nessuna parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza la ratifica dell'aumento delle risorse proprie, non si va da nessuna parte. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, partecipando alla conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'Ue. "Questa opportunità unica" del Next Generation Eu "è basata sul contributo dei Parlamenti nazionali", primo su tutti "la ratifica della decisione sulle risorse proprie", perché "senza questa ratifica non andiamo da nessuna parte", ha spiegato. (Beb)