- La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, fa sapere in una nota che uno dei primi dossier su cui sta lavorando è quello delle prove dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense, programmate per il 13-14-15 aprile 2021. La ministra e il suo staff stanno studiando le modalità per garantire lo svolgimento delle prove in sicurezza nelle date già fissate. (Com)