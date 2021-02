Covid: Meloni, prime mosse Draghi in perfetta continuità con quanto accaduto fino a ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le prime mosse di Mario Draghi sono in perfetta continuità con quello che è accaduto fino a ieri. Si continua a scaricare il contagio da Covid su alcune categorie che devono continuare a fare da capro espiatorio". Lo ha sottolineato, in merito alle misure di contenimento del coronavirus del nuovo esecutivo, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della puntata di "Quarta Repubblica", in onda questa sera su Rete4. (Rin)