Messico: Lopez Obrador, rapporto su sprechi dell'amministrazione pieni di errori ed esagerazioni (3)

- I cantieri del Naicm sono stati chiusi per volere dell'attuale governo che ne ha denunciato costi esorbitanti e gravi rischi di impatto ambientale. Una decisione corroborata da una consultazione popolare organizzata da Lopez Obrador prima di insediarsi ufficialmente alla guida del paese. Il traffico aereo internazionale del Messico, stimato in continua espansione al netto della crisi legata alla pandemia, verrà assorbito dall'ampliamento dellaeroporto civico-militare "Felipe Angeles", dall'aeroporto internazionale di Toluca, considerato sottostimato, e dall'esistente "Benito Juarez", tre strutture che si trovano nello stato del Messico, la regione centrale del paese nordamericano. La decisione di chiudere l'ambiziosa infrastruttura voluta dall'ex presidente Enrique Pena Nieto, presa nel 2019, ha messo in allarme imprenditori e osservatori economici, non solo per l'azzeramento dei contratti e di possibili affari, ma anche per gli attesi effetti sulla fiducia degli investitori. Un'avvertenza che è stata ciclicamente riproposta dalle diverse agenzia chiamate a stimare pronostici sulle sorti economiche del Messico. (segue) (Mec)