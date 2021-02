Messico: Lopez Obrador, rapporto su sprechi dell'amministrazione pieni di errori ed esagerazioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia si è quindi concentrata sui presunti limiti di gestione della compagnia energetica statale Pemex. La mancanza di una pianificazione mirata al raggiungimento dei suoi obiettivi ha reso per l'Asf più grabve la tendenza al calo della produzione del petrolio. Il rischio, senza una inversione di tendenza, è che si possa produrre una carenza di greggio nel medio periodo e che l'ambizione di massimizzare i profitti, per mantenere la Pemex come motore dell'economia statale, possa svanire. Pemex continuerà ad essere il principale fornitore di greggio, avverte la Auditoria, ma dal 2015 al 2019 i obiettivi di produzione del greggio si sono ridotti del 21 per cento, passando dagli iniziali 2,288 milioni ai 1,801 milioni di barili al giorno. (segue) (Mec)