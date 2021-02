Messico: Lopez Obrador, rapporto su sprechi dell'amministrazione pieni di errori ed esagerazioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mirino dell'agenzia anche due delle opere principali volute dal governo Lopez Obrador. È il caso della raffineria "Dos Bocas", la settima struttura che il governo sta costruendo per rendere il paese sempre più indipendente dalla produzione finita dall'estero. L'Asf denuncia la presenza di pagamenti irregolari per un totale di 75 milioni di pesos nel 2019 (quasi 3 milioni di euro), frutto in gran parte di una differenza tra gli esborsi e quanto realmente realizzato. Ci sono poi da chiarire circa 800mila euro di spese per la realizzazione del Treno Maya, l'infrastruttura ferroviaria pensata per collegare le principali mete turistiche della regione sudorientale del paese. Vengono denunciate carenze nella pianificazione amministrativa, possibili ombrelli a situazioni irregolari. In particolare si rimprovera censura una comunicazione dei progressi studiata solo per informare e non per permettere le opportune valutazioni tecniche preliminari. (segue) (Mec)