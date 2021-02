Messico: Lopez Obrador, rapporto su sprechi dell'amministrazione pieni di errori ed esagerazioni (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sprechi si sarebbero anche registrati a inizio 2019, quando il governo, per contrarrestare i furti di carburante - autentica piaga del panorama nazionale - ha deciso di sottoporre il sistema di oleodotti a un severo monitoraggio. L'esecutivo aveva provveduto all'acquisto di autocisterne per rimediare alle carenze, con meccanismi di spesa che l'occhiuta commissione ha ritenuto poco trasparenti. Per l'agenzia inoltre solo il 22 per cento dei "microcrediti per il benessere" è arrivato ai piccoli e piccolissimi esercizi commerciali che si erano iscritti alla lista per vedere alleviate le loro sofferenze economiche. (Mec)