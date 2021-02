Fd'I: Meloni, non mi aspettavo telefonata Mattarella, non era scontata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi aspettavo la telefonata del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo voglio ringraziare ancora una volta: non era scontata, non era neanche dovuta, ma è un segnale non solo a me, ma in maniera trasversale alla classe politica". Lo ha detto in merito agli insulti ricevuti da parte del docente dell’Università di Siena, Giovanni Gozzini, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della puntata di "Quarta Repubblica", in onda questa sera su Rete4. (Rin)