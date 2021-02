Imprese: Tim, dimissioni del consigliere Massimo Ferrari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim Spa comunica in una nota che il consigliere indipendente Massimo Ferrari, componente del Comitato sostenibilità e strategie e del Comitato per il controllo e i rischi, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico con effetto dalla data odierna. Le dimissioni sono conseguenti a sopraggiunti impegni, che non gli consentono di continuare a dedicare al gruppo Tim l'impegno finora profuso. Il consigliere Ferrari alla data odierna risulta possedere n. 520.000 azioni ordinarie e 46.000 azioni di risparmio Tim. Tim ringrazia Massimo Ferrari per il qualificato contributo professionale. (Com)