Germania-Russia: Nord Stream 2, almeno 18 imprese europee si sono ritirate dal progetto

- Sono almeno 18 le imprese europee che si sono ritirate o intendono abbandonare il progetto del Nord Stream 2, il gasdotto in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, a causa delle sanzioni degli Stati Uniti contro l'infrastruttura. È quanto comunicato dal dipartimento di Stato degli Usa. Finora, Washington ha sanzionato l'azienda russa Kvt-Rus, che gestisce la nave posatubi Fortuna. Tuttavia, secondo un rapporto inviato dal segretario di Stato Antony Blinken al Congresso degli Stati Uniti, altre società, per la maggior parte gruppi assicurativi con sede nel Regno Unito, hanno cessato o stanno terminando la loro partecipazione al Nord Stream 2 sono gruppi assicurativi. Tra le aziende interessate vi sono Zurich (Svizzera) e Axa (Francia). Blinken informa poi che il governo tedesco continua ad appoggiare il completamento del gasdotto come progetto economico necessario e rifiuta le sanzioni degli Usa come “attacco contro la Germania”. Gli Stati Uniti sono contrari al Nord Stream 2 in quanto giudicano l'infrastruttura uno strumento del Cremlino per aumentare la propria influenza nell'Ue, sfruttandone la dipendenza dalle importazioni di gas russo. (Geb)