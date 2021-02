Congo-Kinshasa: comandante Arma carabinieri, gesto vile, vicini a dolore familiari vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La perdita del carabiniere Vittorio Iacovacci ci colpisce profondamente. Siamo vicini al dolore dei suoi familiari e analoghi sentimenti nutriamo per la famiglia dell’ambasciatore Attanasio e dell’autista che hanno perso la vita nella stessa circostanza”. Lo dice in un video il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi esprimendo il cordoglio per le vittime dell’attentato di questa mattina nella Repubblica democratica del Congo. “Un gesto vile - dice Luzi - e che ci lascia sgomenti. I carabinieri ancora una volta pagano un prezzo altissimo per il loro servizio fatto di impegno e di sacrificio, a tutela della sicurezza dei cittadini, delle istituzioni, all’Italia e all’estero”(Rer)