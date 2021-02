© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha sentito il ministro della Salute, Roberto Speranza, per fissare un incontro nei prossimi giorni per una verifica sul funzionamento del protocollo sicurezza e per la definizione di una eventuale modifica sulle modalità di accesso dei lavoratori dei diversi settori al vaccino. Lo riferisce una nota del ministero del Lavoro. (Com)