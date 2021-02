Vaccini: Consiglio comunale Milano approva odg per aiutare over80 nell’iscrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sostegno agli over 80 anche tramite i volontari di “Milano Aiuta” per poter facilitare e velocizzare le procedure di iscrizione alla piattaforma per le vaccinazioni anti Covid-19, in collaborazione con i Municipi. È quanto chiede un ordine del giorno a prima firma Diana De Marchi (Pd), approvato oggi con 27 voti favorevoli, otto contrari e quattro astenuti dal Consiglio comunale di Milano, a una settimana da quando è stata aperta ai cittadini più anziani della Lombardia la possibilità di aderire alla campagna vaccinale. Favorevole la giunta, che per bocca della vicesindaco Anna Scavuzzo ha tuttavia sottolineato che per un sostegno strutturato è necessario stipulare una convenzione, mentre “rimane invece fattibile subito, senza passaggi burocratici, rivolgere un invito a tutte le associazioni che sono in contatto con over80 a supportare questo tipo di attività”. “È l’ennesimo allarmismo fatto da una parte politica che fa del Covid una manipolazione soprattutto per motivi elettorali e per creare del panico, che in realtà non c’è, perché le cose per quanto riguarda la campagna vaccinale stanno andando molto bene”, ha detto il consigliere comunale e regionale della Lega, Massimiliano Bastoni, annunciando il voto contrario del suo gruppo. “Qualcuno forse non ha letto e tanto meno capito la richiesta, che è una richiesta di sostegno a persone over80, che faticano a registrarsi autonomamente. Se hanno parenti, amici o figli che lo fanno per loro, ben venga, ma è veramente triste negare per motivi, questi sì ideologici, un sostegno a chi questa possibilità invece non ce l’ha”, gli ha replicato la prima firmataria dell’odg Diana De Marchi. (Rem)