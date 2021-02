Ue: Lagarde (Bce), monitoriamo attentamente rendimenti titoli di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) monitora con attenzione i rendimenti dei titoli di Stato a dieci anni dei Paesi membri dell'Eurozona. È quanto dichiarato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, nel corso di un intervento che ha tenuto oggi in modalità virtuale al Parlamento europeo. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, le affermazioni di Lagarde fanno seguito all'aumento dei redimenti recentemente sperimentato dai titoli di Stato decennali emessi dai paesi parte dell'area dell'euro. Secondo la presidente della Bce, l'Eurotower sta esaminando numerosi indicatori per valutare se vi siano ancora condizioni di finanziamento favorevoli nell'Eurozona. In tale contesto, i rendimenti dei titoli di Stato sono particolarmente importanti. “Di conseguenza”, ha evidenziato Lagarde, “la BCE sta monitorando da vicino i rendimenti nominali delle obbligazioni a lungo termine”. Le banche dell'area dell'euro hanno, infatti, utilizzato tale parametro come riferimento per fissare i prezzi dei prestiti a famiglie e imprese. Lagarde ha poi affermato che la Bce continuerà a sostenere tutti i settori dell'economia contro la crisi del coronavirus, garantendo condizioni di finanziamento favorevoli durante la pandemia. (Geb)