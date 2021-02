© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Consiglio regionale del Piemonte "ha stanziato 20.568.026 euro a favore della montagna e dello sci previsti dal decreto legge statale n. 157 del 30/11/2020. Quindi non era vero, ministro Garavaglia, che per la montagna non è stato fatto niente. Non per polemica, ma per verità". Lo scrive su Twitter Enrico Borghi, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera. (Rin)