Roma 2021: Bettini chiude a Raggi e strizza l'occhio a Gualtieri, "profilo prestigioso"

- In attesa ancora di una data definitiva del voto a Roma oggi Goffredo Bettini ha chiuso chiaramente a un'ipotesi di appoggio da parte del Partito democratico alla sindaca M5s Virginia Raggi e ha caldeggiato la discesa in campo di Roberto Gualtieri, come candidato della coalizione di centrosinistra. "Sui candidati di Roma ancora c'è tempo - ha detto Bettini a Radio Immagina -. Non drammatizzerei sulla possibilità o meno di votare. In campo abbiamo varie candidature: Raggi pare che abbia legittimamente intenzione di ricandidarsi ma noi non siamo in grado di sostenerla in alcun modo, per l'esperienza che c'è stata a Roma. La destra mi pare che stia scegliendo una candidatura che dal punto di vista politico non è particolarmente forte ma è una figura per bene e intelligente, mi pare che stiano andando verso la candidatura di Abodi. È un fatto importante, ci potrebbe essere un confronto civile. Poi c'è Calenda rappresentante di un campo liberale, riformatore ed è uno dei più intelligenti. Noi dobbiamo avere un candidato di grande peso. Io non ho voluto mai entrare nelle vicende di Roma. Vedo che emerge dai giornali la possibilità di una candidatura di Gualtieri, rispetto le decisioni del gruppo dirigente e di quello che avrà nel cuore Gualtieri, ma stiamo parlando di una persona tra le più prestigiose non solo della politica italiana ma anche europea". (Rer)