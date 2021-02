Libia: cosa non quadra nel presunto attentato contro il ministro dell’Interno Bashagha (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presunti aggressori provengono da Zawiya e si ritiene siano legati proprio a Buzarba. In queste ore la situazione a Tripoli è di calma relativa, ma non è chiaro quale possa essere la reazione delle milizie di Zawiya. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, il ministro Bashagha ha preferito lasciare la sua abitazione di Tripoli nel quartiere di Janzour, usata nei giorni lavorativi, per fare rientro nella sua casa a Misurata. Si ritiene che Bashagha trascorrerà i prossimi giorni nella sua città natale per capire l'evolversi della situazione a Tripoli dopo l'episodio di ieri, quando le milizie di Zawiya hanno preso il controllo di piazza dei Martiri e di Ghout al Shaat salvo poi ritirarsi all'arrivo degli uomini del ministro della Difesa, Al Namroush, che si sono frapposti tra loro, le milizie Rada e gli altri gruppi armati fedeli al ministro dell'Interno. (segue) (Lit)