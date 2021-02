Difesa: M5S, buon lavoro a nuovo capo Stato maggiore Esercito generale Serino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Movimento cinque stelle della commissione Difesa di Palazzo Madama hanno espresso le loro congratulazioni al generale di corpo d’armata Pietro Serino, per la sua nomina come nuovo capo di Stato maggiore dell’Esercito. "Porgiamo le nostre congratulazioni e i nostri miglior auguri di buon lavoro al nuovo capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Pietro Serino. Ringraziamo per il suo egregio operato il capo di Stato maggiore uscente, generale Salvatore Farina e, con l'occasione, rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini dell'Esercito impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia così come nella difesa della sicurezza e della pace in Patria e all'estero", si legge in una nota dei senatori del Movimento cinque stelle della commissione Difesa di Palazzo Madama.(Com)