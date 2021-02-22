تعرف على بيترو سيرينو رئيس أركان الجيش الإيطالي الجديد

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- اشتهر الجنرال الإيطالي بيترو سيرينو بأنه منظم كبير ما جعلة الأفضل بين المرشحين الآخرين للتعيين كقائد أعلى للجيش الإيطالي.وسيرينو يبلغ من العمر 61 عاما، وولد في العاصمة الإيطالية روما، فيما بدأ حياتة العسكرية في سن الـ15 بدخوله كلية نونزياتيلا.والتحق بالدورة 160 لأكاديمية مودينا، وهي نفسها التي جاء منها القائد العام الجديد للكارابينيري تيو لوزي. كما التحق بكلية الحرب في الولايات المتحدة، وشغل في السابق منصب ملحق عسكري في السفارة الإيطالية بواشنطن.وكان الجنرال سيرينو رئيسًا لأركان وزير الدفاع منذ أكتوبر 2018 وذلك مع إليزابيتا ترينتا ثم وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني.سيرينو كان قائدًا للتدريب والتخصص والعقيدة للجيش ومقره روما. كما ترأس في السابق اللجنة التوجيهية لتنفيذ الكتاب الأبيض لوزارة الدفاع، وهي الوثيقة التي تهدف إلى تكييف الأداة العسكرية مع التحديات والتهديدات الجديدة.ومن 2013-2016 كان سيرينو رئيساً للمكتب العام للتخطيط والميزانية لأركان الدفاع. وسيحل سيرينو محل الجنرال سالفاتوري فارينا، الذي وصل إلى قصر الجيش في عام 2018، بعد عامين في قيادة القوة المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في برونسوم بهولندا، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.ويتمثل الالتزام الأول في المساهمة بالتلقيح الشامل ضد فيروس كورونا، وتعبئة ينبغي أن تتم في غضون أسابيع وليس أشهر. (نوفا)