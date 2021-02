Iran: Khamenei, arricchimento dell’uranio può raggiungere il 60 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arricchimento dell’uranio in Iran non è limitato al 20 per cento, ma se necessario potrà raggiungere il 60 per cento. Lo ha detto oggi la Guida suprema della Rivoluzione islamica iraniana, ayatollah Ali Khamenei, parlando ai membri dell’Assemblea degli esperti (organo formato da 88 religiosi, responsabili dell’elezione e della revoca della massima carica religiosa della Repubblica islamica). L’Iran non modificherà la propria posizione sul programma nucleare, ha detto Khamenei, aggiungendo che il Paese potrà avviare l’arricchimento dell’uranio fino al 60 per cento, sulla base della domanda interna del Paese. Le dichiarazioni dell’ayatollah giungono all’indomani dell’annuncio, effettuato in un comunicato congiunto dal governo di Teheran e dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), di un accordo per consentire temporaneamente le attività di verifica e monitoraggio dell’ente internazionale, per un periodo di tre mesi. Come annunciato nel comunicato, d’altronde, l’Iran comincerà effettivamente da domani a sospendere il rispetto delle misure del “protocollo aggiuntivo”, siglato in aggiunta al cosiddetto “accordo sulle salvaguardie” che è in vigore separatamente fra l’Aiea e tutti i Paesi – non possessori di armi nucleari – aderenti al Trattato di non-proliferazione (Tnp). (segue) (Res)