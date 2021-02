Iran: Khamenei, arricchimento dell’uranio può raggiungere il 60 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, “non sono state fatte concessioni agli Stati Uniti durante la visita” effettuata nei giorni scorsi a Teheran dal direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi. “Tutti gli accordi fatti sono in linea con la legge approvata dal Parlamento iraniano” lo scorso dicembre, che prevede sia l’arricchimento dell’uranio al 20 per cento sia la sospensione parziale delle ispezioni dell’Aiea. “L’Iran continua ad attuare pienamente e senza limitazioni l’accordo comprensivo sulle salvaguardie con l’Aiea, come in precedenza”, ha aggiunto il portavoce. Gli Stati Uniti dovranno “rimuovere tutte le sanzioni unilaterali che l’amministrazione Usa di Donald Trump ha imposto contro l’Iran, se desiderano rientrare nell’accordo sul nucleare del 2015”, da cui si sono ritirati unilateralmente nel 2018, ha aggiunto Khatibzadeh. “Il modo per tornare all’accordo è chiaro: devono rispettare i loro impegni nel quadro del Jcpoa e poi dovranno rimuovere queste trappole, cioè le sanzioni”, ha detto il portavoce. Rispondendo a una domanda sulla possibilità di negoziare il programma missilistico della Repubblica islamica, il portavoce ha detto: “Non negoziamo con nessuno la nostra sicurezza nazionale e la capacità di difesa del Paese”. (Res)