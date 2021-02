Fisco: Bernini (FI) su Cashback, abolire superpremio ai furbetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre ai furbetti del Reddito di cittadinanza, ora spuntano anche quelli del Cashback, i quali approfittando delle vistose lacune del regolamento moltiplicano surrettiziamente i pagamenti di quantità irrisoria per accaparrarsi il super premio da 1.500 euro". Lo denuncia in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "C’è chi ha frazionato in ben 62 operazioni Bancomat un rifornimento di benzina di sette euro. E' il risultato di provvedimenti affrettati e superficiali, sull’onda delle spinte demagogiche. Forza Italia ha sempre bocciato il Cashback, ritenendo scandaloso lo stanziamento di miliardi di euro per una misura che non scalfirà di un centesimo l’evasione fiscale e di cui beneficerà solo chi già usava abitualmente la moneta elettronica. Intanto - conclude Bernini - sarebbe un passo avanti abolire questo inutile e dannoso incentivo ai furbetti, facendo risparmiare allo Stato più di mezzo miliardo di euro solo quest’anno".(Com)