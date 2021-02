Congo-Kinshasa: la milizia hutu Fdp Nyatura attiva da mesi nel luogo dell'attacco all'ambasciatore Attanasio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La zona nella quale è avvenuta l’attacco nel quale ha trovato la morte l’ambasciatore d’Italia nella Repubblica democratica del Congo, Fabio Attanasio, assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista del Programma alimentare mondiale (Pam), Mustapha Milambo, è particolarmente frequentata da una milizia armata di etnia hutu nota come Forze di difesa del popolo (Fdp) Nyatura. Le autorità congolesi hanno identificato il villaggio di Kanyamahoro, circa 16 chilometri a nord di Goma, come località più vicina al punto dell’attacco. Nella stessa area, come emerge dagli archivi del portale “Kivu Security”, le Fdp Nyatura hanno condotto diversi attacchi nelle ultime settimane, l’ultimo dei quali il 23 gennaio scorso con il rapimento di due giovani da arruolare nella formazione armata. Un mese prima, nel dicembre del 2020, la stessa milizia aveva sequestrato e violentato due donne nell’area di Rutshuru, il luogo di destinazione del convoglio del Pam a bordo del quale viaggiava l’ambasciatore Attanasio. Le Fdp Nyatura, guidate da Jean Niyonzimana, agiscono nella zona del vulcano Nyamulagira di sotto l’egida del Collettivo dei movimenti per il cambiamento (Cmc), alleanza fra diverse fazioni Nyatura: si tratta combattenti congolesi di etnia hutu che in passato si sono schierati al fianco dell’esercito di Kinshasa contro i tutsi dell’M23. Nel giugno dello scorso anno un gruppo di esperti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha accusato le Forze di difesa del popolo di atti che possono costituire “crimini di guerra e crimini contro l’umanità”, fra cui “stupri, violenze di gruppo, matrimoni forzati e torture” nel contesto dei combattimenti nei territori di Masisi e Rutshuru.(Res)