Cina-Ue: Borrell, firma accordo commerciale con Pechino non frena nostri timori su diritti umani

- La firma dell'accordo commerciale tra Unione europea e Cina non impedirà a Bruxelles di sottoporre a Pechino le sue preoccupazioni per la situazione dei diritti umani. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Quello che succede a Hong Kong incide sulle nostre relazioni con la Cina. Per questo abbiamo optato per una strada a due tappe, in base all'evoluzione della situazione. Non vogliamo anticipare alcuna decisione", ha detto. Secondo Borrell, l'accordo con la Cina e la presa di posizione a difesa di Hong Kong sono "compatibili". "Siamo stati fortemente criticati per la firma con la Cina. Questo accordo era in discussione da 7 anni ed è un accordo che deve risolvere grandi problemi, avrà un impatto positivo sui cittadini dell'Ue e sul commercio tra Cina e Ue", ha detto. "Per la prima volta, in questo accordo, la Cina ha sottoscritto disposizioni ambiziose", come su sviluppo sostenibile e predisposizioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. "La firma di questo accordo non ci impedirà di sottoporre alla Cina le nostre preoccupazioni per la condizione dei diritti dell'uomo a Hong Kong o altrove", ha aggiunto. (Beb)