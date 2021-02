Milano: tenta di rubare da treno merci refurtiva per 800 mila euro, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 41enne romeno è stato arrestato lo scorso giovedì dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polfer mentre cercava di rubare da un treno merci in sosta alla stazione di Pioltello (Mi) un carico del valore di 800 mila euro, in particolare ricambi per biciclette e generi alimentari. I poliziotti, a seguito di alcune denunce di furti, hanno organizzato un appostamento notturno lungo i binari. Durante l’operazione hanno notato l’uomo provare ad asportare alcune casse di merce da un convoglio ferroviario. L'uomo, raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento, è stato trovato in possesso di taglierino ed altri arnesi atti allo scasso, che sono stati sequestrati. (com)