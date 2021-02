Municipio Roma IX: Bordoni (Lega), benvenuta Tallarico, contributo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega continua a crescere e ad avere nuove adesioni. Il Municipio IX dà il benvenuto ad Alessandra Tallarico, che avremo il piacere di accogliere nel partito e al nostro fianco nelle prossime battaglie". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Come consigliere capitolino non posso che essere contento in generale che il gruppo si allarghi e in particolare che ad arrivare sia una persona preparata e attiva come Alessandra Tallarico - aggiunge Bordoni -. Quest'ultima al fianco del consigliere Piero Cucunato sono convinto che potrà offrire un contributo importante per il Municipio IX, un territorio strategico dove le sue competenze e le sue capacità rafforzeranno l'azione della Lega. Un passaggio importante per potenziare la nostra squadra all'interno di un quadrante vasto e con grandi criticità", conclude. (Com)