Lazio: Corrado (M5s), serve testo unico per tutela animali d'affezione

- "Per la tutela degli animali d'affezione non è più rinviabile un intervento legislativo organico di revisione della legge regionale vigente, che risale a oltre 20 anni fa. Esigenza che abbiamo ribadito anche in fase di programmazione regionale, inserendo come obiettivo che la Regioni si doti di un Testo Unico che superi la dispersione e la frammentazione di norme, esistenti o da rivedere". Questa la sintesi dell'intervento effettuato dalla consigliera M5s Valentina Corrado, nel corso della commissione Sanità della Regione Lazio, che oggi ha visto all'ordine del giorno l'audizione di diverse associazioni animaliste in merito alle criticità che riscontrano in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. "Ed è necessario – aggiunge Corrado - che gli Enti Locali siano spronati e sensibilizzati su questo tema anche attraverso un supporto economico-finanziario per avviare campagne di sterilizzazione e microchippatura, realizzare canili pubblici o ristrutturare quelli esistenti per dotarli anche di strutture veterinarie. In questo senso si colloca il finanziamento del fondo regionale a ciò destinato, da noi sottoposto al Consiglio lo scorso Dicembre e approvato nel Bilancio 2021-2023, proprio con lo scopo di prevenire il fenomeno del randagismo e consentire la presa in carico e la gestione di animali ospitati, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, volte a garantire loro buone condizioni di vita". (segue) (Com)