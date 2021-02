Lazio: Corrado (M5s), serve testo unico per tutela animali d'affezione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certo è - continua la consigliera M5S - che non si può relegare questo tema alle singole sensibilità dei sindaci, perché sebbene ci siano esempi virtuosi, come quello del comune di Pomezia, dove è in costruzione un canile in un'area dismessa che si sta riqualificando all'uopo, all'interno del quale è previsto, tra le altre cose, un edificio adibito all'accoglienza con ufficio adozioni, un ambulatorio veterinario, un gattile e finanche la creazione di un parco urbano con area di sgambamento e infermeria, ci sono tante altre realtà che per indifferenza o per scarsità di risorse, non intervengono in questo senso. I piccoli Comuni potrebbero realizzare progetti simili unendo le forze e gestendone il servizio in forma associata. Solo implementando le strutture pubbliche sarà possibile contrastare anche il fenomeno dei canili lager, di cui abbiamo spesso sentito parlare, gestiti da alcuni privati che trattano il randagio come mero business. E' soprattutto a livello locale che bisogna intervenire ma il primo passo è un una normativa completa ed esaustiva che dia indicazioni precise e più stringenti per tutelare quelli che non sono solo animali, ma esseri dotati di una propria sensibilità psico-fisica", conclude Corrado. (Com)