Milleproroghe: Crimi, ringrazio Brescia per intenso lavoro, ottenuto il massimo per cittadini

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, ringrazia "Giuseppe Brescia per l'intenso lavoro di coordinamento svolto, che negli ultimi giorni ha consentito di far approvare in commissione il decreto Milleproroghe con un'accelerazione tale da scongiurarne la decadenza. Mi affido alle sue parole per raccontarvi cosa contiene questo provvedimento - continua il senatore su Facebook che pubblica un post del deputato pentastellato -, vi invito a leggere con attenzione. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo? No, ma abbiamo ottenuto il massimo per i cittadini, e molto di più di quello che avremmo ottenuto tirandoci fuori dalla battaglia. In questo momento abbiamo scelto di concentrare le nostre forze sull'immediato futuro, sulle misure che possono avere efficacia da subito in favore di famiglie, aziende, lavoratori, su ciò che realmente interessa a chi vive con preoccupazione questo momento difficile". Ad avviso di Crimi, "governare significa assumersi la responsabilità di compiere delle scelte, come ad esempio individuare le priorità nelle esigenze dei cittadini e delle imprese. Andiamo avanti, passo dopo passo, con determinazione". (Rin)